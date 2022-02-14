永福國小資源班教師讓學生以觸控筆書寫生字語詞，大大提升學生書寫國字的動機。（新北市教育局提供）

新北市向教育部國教署申請國小身心障礙資源班教學相關設備計畫經費，獲1386萬7000元補助，新北市教育局補助148校購買241台觸控式螢幕，全市有近9成國小資源班獲得補助，永福國小資源班教師胡家禎表示，在資源班教學中，運用大尺寸螢幕觸控顯示器，學生不僅透過網路多媒體有更多的管道學習，也提升了課堂的動機與成效。

崇德國小資源班教師林以婷表示，資源班學生的差異性高，有了觸控式螢幕與平板、電腦的搭配，老師更能透過不同程度的教材，提供孩子們差異性教學。過去部分抄寫與反覆練習，及一張張學習單的練習過程，慢慢可以用更多元的方式替代，同學之間相互協助與立即回饋的過程，孩子們的主動性增加。

義方國小資源班教師程正勳表示，在教學過程中，教師透過多媒體移動式觸控螢幕的輔助加上電子增強板的運用，可以得到立即增強的效果，藉此讓學生激發學生學習動機。語文方面，搭配適當軟體使用，讓學生更能夠清楚了解自己的問題所在，像是筆順、書寫、拼讀等。數學方面，透過電子遊戲互動方式，讓學生可以更快的吸收並加深記憶力。

教育局表示，此次採購也納入視訊鏡頭，將可協助教師在防疫期間進行線上教學、召開視訊會議。教育局也建置後續報修機制，學校如有維護相關問題，在5年保固期限內可至新北市政府教育局資訊設備報修系統申請報修，為現場學校進行採購把關、檢核規格及延長保固相關權益，以提升學生學習成效並營造特殊教育師生友善教學環境。