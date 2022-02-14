今立委陳明文（前排中）與蘇治芬（前排左）、嘉義縣長翁章梁（前排右）一同宣布，「北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程」1億8000萬元預算到位，新港復興鐵橋和女兒橋即將連結。（呂妍庭攝）

今立委陳明文（前排中）與蘇治芬（前排左）、嘉義縣長翁章梁（前排右）一同宣布，「北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程」1億8000萬元預算到位，新港復興鐵橋和女兒橋即將連結。（呂妍庭攝）

北港溪復興鐵橋昔日是連接嘉義縣新港鄉跟雲林縣北港鎮重要命脈，自台糖終止載運後中斷40年。（呂妍庭攝）

北港溪復興鐵橋昔日是連接嘉義縣新港鄉跟雲林縣北港鎮重要命脈，自台糖終止載運後中斷40年，今立委陳明文與嘉義縣長翁章梁等人一同宣布，「北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程」1億8000萬元預算到位，新港復興鐵橋和女兒橋即將連結，重啟「特殊兩岸關係」。

今陳明文邀集水利署、觀光局、縣府文化局等單位開記者會，表示北港溪復興鐵橋將重新修復連結新港與北港，指他和立委蘇治芬、蔡易餘相當重視復興鐵橋歷史價值，且復興鐵橋修繕通行也是兩岸民眾共同期待，所以3人曾當面向總統蔡英文建言，獲蔡英文支持，行政院隨後也核定預算。

陳明文說，接下來觀光局、水利署和縣府會全力配合，1億8000萬經費由中央負責90％，縣府自籌1成近2000萬元，中央補助款預計近期撥款，相關規畫設計、文物資產調查等作業皆已完成，新港復興鐵橋和北港女兒橋即將連結，未來新港和北港的連結會更強。

翁章梁說，復興橋梁修建工程完成後，不只是重要景點，新港和北港的「特殊兩岸關係」更即將重啟，是新的歷史古蹟意義轉換。縣府預估，工程如順利在4月發包出去，最快明年底就能完工。

縣府指出，工程修復設計邀請台灣知名建築師廖偉立規畫設計，工程內容首要連接新港、北港，整合串聯周邊觀光資源，結合既有休閒步道及河岸藍綠帶自然景觀，將復興鐵橋打造為戶外觀光休閒鐵橋博物館，並延伸至週邊觀光景點，進而展現在地人文、鐵道歷史。