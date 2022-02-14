胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）公布自結元月合併營收達3711萬元，受惠歐美售後服務市場（AM）及大陸原廠委託製造（OEM）市場的主要客戶，齊步展現穩健訂單需求，帶動元月營收年增47.12％，創近三年同期新高。

橙的表示，雖整體出貨表現受農曆新年工作天數較少影響，然受惠於新車應用於TPMS的滲透率提升，加上公司持續以豐富商用車廠的合作實績，鞏固並擴大更多商客車OEM訂單合作機會，同時積極開拓全球TPMS市場版圖，推進橙的TPMS接單動能與銷售業績，持續保持良好的成長態勢，元月營收年增47.12％，改寫近三年來同期新高的重要關鍵。

橙的指出，公司持續專注於TPMS研發及業務開發，以多年累積TPMS三大核心技術的競爭優勢，持續強化客製化TPMS產品的技術規格，橙的TPMS產品，透過便利且穩定的燒錄技術及方式，可以通用於不同車廠、年份的車款，目前通訊碼涵蓋車款超過千款，能提供更加便捷的產品功能及服務滿足客戶需求。

而TPMS電池平均壽命約5～7年的產品特性，觀察主要AM產品銷售地區歐洲及美國的強制規定法定年份，預計汰換需求將陸續出籠，並看好新車銷售持續升溫，帶動各國車輛保有量持續上升，將為橙的帶來源源不絕的市場商機，支撐公司中長期良好營運動能。

展望2022年第一季，橙的維持審慎樂觀看法。橙的強調，近年來行車安全意識逐漸升高，帶動車輛導入行車安全系統的滲透率提升，而橙的旗下TPMS產品，可讓駕駛即時確認到各輪胎的胎壓及溫度，發現異常時將即時亮起警示燈提醒與警告駕駛胎壓或溫度的數值及位置，進而提升行車安全，車輛安裝TPMS系統的滲透率，將有助提升橙的TPMS系統，在品牌車廠與售服市場的銷售表現，創造公司未來整體營運長期的成長動能。