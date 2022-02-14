上周國際股市動盪，但台股虎年開盤虎虎生風，台積電(2330)及航運股帶領下，一周漲幅達3.60％，外資也出現買盤回補，航空股的長榮航(2618)居買超之冠。
根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為4866.59億元，總賣出金額為4711.63億元，買超為154.96億元，累計今年以來至上周五，外資賣超金額縮小至221.68億元。外資總持有股票市值為24兆7999.68億元新台幣，占全體上市股票市值的43.72％，較1月26日的24兆511.62億元新台幣，增加7488.06億元。
在個股買賣超部分，全球各國國境陸續解封，有助於客運的復甦，長榮航居上周外資買超之冠，張數達92877張，華航(2610)外資買超47630張排第七。華邦電(2344)外資買超第二大個股，張數為77518張，中信金(2891)買超65382張排第三。
賣超方面，聯電(2303)上周遭外資調節，賣超60304居冠，賣超第二、第三的是群創(3481)、新光金(2888)，賣超張數分別為58560張及35709張。
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