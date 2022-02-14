晶華(2707)國際酒店集團雖面臨本土疫情擴大挑戰，2022年1月合併營收在節慶商機加持下仍大致持穩。展望後市，集團推出多項活動搶攻情人節商機，目前情人節餐廳及住房預訂狀況良好，預期將為集團開春首季業績挹注良好營運動能。

晶華公布2022年1月自結合併營收5.27億元，較去年12月5.46億元小減3.57％、較去年同期5.29億元微減0.41％，主因出售達美樂披薩，自去年9月起不再計入合併營收。若排除達美樂後，去年同期合併營收為4.67億元，則年增達0.6億元或12.85％。

面對本土疫情出現擴大跡象挑戰，晶華集團旗下各飯店持續強化防疫措施，以因應1月跨年連假、尾牙旺季及春節9天連假。統計客房部分1月營收約減少7％，取消客群多為預訂周末度假散客，部分公司行號則直接改成發放住宿券，讓員工日後自行安排入住。

餐飲宴會方面，統計1月台北晶華酒店的餐廳退訂率約5％、宴會廳退訂率約10％，但缺口隨即被小型餐宴補回，大型宴會活動則延期舉行、如尾牙順延成春酒，另有部分企業改為購買飯店餐券，讓公司同仁自行擇期來飯店享用。

展望後市，春節熱鬧氣氛未歇，西洋情人節即接續報到，晶華為搶攻情人節商機，特別推出多款長達1個月的住房與餐飲活動，以擴大掌握商機。目前情人節餐飲和住房的預訂狀況良好，預計將為集團開春首季業績挹注良好營運動能。