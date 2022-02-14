豐興(2015)周一(14日)開出本周盤價。盤價連三漲，本周豐興國內廢鋼每公噸續漲300元，鋼筋每公噸續漲400元，廢鋼、鋼筋都是連續三周上漲，型鋼產品基價每公噸也漲600元，中止連12周平盤局面。

回顧上周，豐興國內廢鋼、鋼筋每公噸皆上漲500元，型鋼產品基價則持續平盤。

原料續強，本周豐興廢鋼收購價上漲為每公噸1萬2800元，鋼筋每公噸2萬2300元，型鋼產品基價上漲為每公噸2萬7100元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周續漲24美元至每公噸534美元，連四周上揚，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價續漲18美元至每公噸490美元，也同樣連四周上漲，澳洲鐵礦砂由每公噸145.1美元續漲至150.2美元，則呈現連三升。

豐興1月份自結合併營收為32.30億元，月減6.89%、年增17.49%，單月合併營業利益為3.50億元、年增22.80%，單月合併稅前淨利為3.53億元、年增23.42%。

外資連6日敲進近800張，豐興周一相對穩盤，持平報84.9元。