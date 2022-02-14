美股重挫帶衰，台股跌破18000點！美國1月CPI年增率達7.5%，高於市場預期的7.2%，創1982年2月以來新高，市場預期美國聯準會(FED)3月起大幅升息立場恐將更為堅定，且俄烏情勢緊繃，加劇美股拉回壓力，上週美股連兩天重挫，讓開紅盤後歡喜迎接反彈行情的台股今天未開盤就「綠」氣沖天，果真開盤也是一片綠油油，在台積電(2330)、聯電(2303)、股王矽力-KY(6415)、大立光(3008)、聯發科(2454)、台達電(2308)、富邦金(2881)及國泰金(2882)等大型權值股同步開低下，指數以低盤開出。

雖然中小型股李洲(3066)、南璋(4712)、新盛力(4931)、全譜(6228)、晶宇(4131)、台蠟(1742)、凱鈺(5468)等盤中股價逆勢漲停，振宇五金(2947)強勢走高，法人加碼個股如：雙鴻(3324)、強茂(2481)、奇鋐(3017)等盤中股價由黑翻紅，且航運股有萬海(2615)及長榮(2603)力挺盤面之上，但權值股賣壓一波接一波，指數跳水般急墜，盤中指數大跌逾330點，失守18000點關卡，截至11點40分為止，加權股價指數約17985.47點，大跌325.47點，成交量約1807.38億元；OTC指數為216.99點，大跌5.11點，成交量508.8億元。

今天盤中上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲0.72%，其次是電腦通路類股及油電氣類股，分別上漲0.63%及0.27%，表現較差者為玻璃類股、光電類股及電子零組件類股，其中玻璃類股下跌2.81%，光電類股下跌2.8%，電子零組件類股下跌2.69%；上櫃部分，表現最佳為化工類股，上漲0.51%，表現最差為光電類股、下跌3.92%。

就技術面來看，上週台股虎年開紅盤，跟隨國際股市反彈，上週五加權股價指數以18310.94點作收，重回18300點關卡，收復季線及月線關卡，累計一週上漲636.54點，漲幅約3.6%，週K收紅，終止連2黑，成交量也放大，日均量為2969億元，櫃買市場亦擺脫農曆年前賣壓干擾同步反彈，OTC收盤指數為222.1點，累計一週上漲7.07點，漲幅約3.29%，週K收紅，終止連4黑，日均量776.06億元；今天台股受到上週五美股重挫拖累，指數跳空開低，盤中大跌逾330點，失守18000點關卡；上週開紅盤加權指數反彈補漲，突破M頭頸線18000點，雖然台股日KD值尚未達高檔區間，且台股尚具備籌碼優勢，但美國1月CPI年增高達7.5%，創1982年以來新高，10年債殖利率飆破2%，威脅成長型科技股表現，致使美股近來波動劇烈，加上台股在18300點以上套牢賣壓不輕，在國際股市未回穩前，台股短線應會在18000點上下震盪。

分析師表示，儘管近期烏、俄紛爭等地緣政治風險問題，可能引發油價、天然氣高漲，且美國通膨數據再創高，但市場對聯準會釋放出極度鷹派會議論述恐慌情緒已逐步淡化，且近日美國科技股及台灣權值股陸續捎來財報及展望利多，加上台股資金動能充沛，有利台股後市。

台股在農曆年後展開補漲行情，盤面上三大類股良性輪漲，中小型股人氣回溫，考量近期外資於期、現貨同步回補台股，短期台股技術面翻多，不過，俄烏緊張情勢升高，指數動盪難免，建議擇優選股，逢低布局，選股以IC載板、科技權值股、高殖利率概念股、金融股及航運等類股。

力旺(3529)隨客戶持續往先進製程挪移，法人預估，力旺2022年每股稅後盈餘20元、2023年每股稅後盈餘24.65元，考量客戶往先進製程挪移，每片晶圓單價較高對權利金挹注有幫助，PUF-based產品逐步挹注營收，部分晶圓代工廠待2021年第4季方進行漲價，對權利金營收佔比高達70%的力旺挹注仍有幫助，可逢低佈局。