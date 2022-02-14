知名網紅鳳梨（吳泓逸）近日努力經營個人手搖飲料事業，凡事親力親為，飲料店剛開幕就引起大批民眾排隊購買，但沒想到飲料店才試營運1天，他就在今（14）日緊急宣布休息一天，而真實的原因曝光，讓不少人相當驚訝。

鳳梨所經營的手搖店於昨日才剛開始試營運，沒想到今日他便在社群媒體上緊急發文表示「2/14休息一天，原物料都被買光光了，2/15繼續營運，謝謝各位支持的好朋友，謝謝您們」，並曬出開幕當天一系列照片。只見他與工作人員在店裡忙進忙出，現場則聚集了大批準備買飲料的民眾，隊形還一路排到大馬路上，但親切的鳳梨即使忙碌仍不忘出來外面與粉絲們打招呼及合照，甚至還辦起了簽名會，人氣宛如大咖明星，讓其他網友看到後忍不住驚呼「太狂了」、「祝你生意興隆，有去嘉義再去買」、「有去嘉義絕對要喝一波」、「感覺那間保險公司會因為你紅，哈哈」、「叔鼠的粉濕（粉絲）真的很鐵很多」、「希望每天都被買到休息」、「恭喜嘉義新景點成立」意外引起熱議。

事實上，為了這間飲料店已忙碌了好幾天，日前他才PO文表示「忙到連一口飯都沒吃，還要趕來打第三劑，我快昏倒了」，透露自己忙到沒時間吃飯最後被好友硬拉離現場，他才有機會休息，而他在施打疫苗時還因趕著出門忘記脫下身上的圍裙，認真的模樣同樣吸引大批粉絲熱議。