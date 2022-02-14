命大！台中2車對撞「車頭全爛扭曲變形」駕駛輕傷送醫 12:232022/02/14 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強大撞擊力讓銀、白2車都調轉了方向，二車車頭都受損嚴重，前輪扭曲。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大里區文心南路、文心南路1316巷口，14日上午近10點發生車禍，其中銀車車頭受損嚴重，機油都漏到分隔島苗圃上。（黃國峰攝） 台中市大里區文心南路、文心南路1316巷口，14日上午9點52分發生2車對撞車禍，強大撞擊力讓銀、白2車都調轉了方向，二車駕駛中有1駕駛手部擦傷，不需送醫，白車副駕駛座男性手腳受傷送醫。 初步了解是銀車從文心南路1316巷口左轉文心南路（往台中市區方向）時與直行的白車相撞， 強大撞擊力讓銀、白2車都調轉了方向，二車車頭都嚴重受損，前輪扭曲，警方據報在現場製作筆錄，詳細仍在調查中。 女物流士遭3犬咬傷臀腳 飼主嗆「不就送貨員」：去告啊 國3號彰化北上小貨車燒成火海 駕駛秒跳車逃過一劫 #文心南路 #對撞 #車禍 #強大 #撞擊力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7旬婦穿越快車道遭撞噴飛摔地亡 驚恐瞬間畫面曝 13:102021/12/21 社會 台中文心南路鐵皮屋火警 濃煙狂竄天際駭人 14:272022/02/05 社會 國道1造橋段嚴重車禍 2大貨車追撞1駕駛慘遭夾死 08:332021/12/14 社會 南強工商汽車微板金旗艦中心啟用 04:102022/01/12 地方新聞 南警破賭場查獲賭資186萬 赫見8名越籍新住民 23:212022/02/05 社會 李靚蕾控王力宏帶3男闖豪宅 電話直通分局這位警官 12:592022/01/12 社會 三星宣布旗艦手機Galaxy S系列2月發表 暗示整合觸控筆、更強大拍照功能 11:592022/01/21 財經 愛買台中復興店 11、12日加入接種疫苗行列 12:312021/12/09 生活 儒鴻、聚陽業績回神 法人按讚 04:102021/12/09 證券．權證 黃郁婷照見的世代差距 04:102022/02/06 時論廣場 By2閨蜜質疑李靚蕾特權直通警方 所長親曝諮詢真相 13:462022/01/12 社會 全新AMD Radeon PRO W6000系列繪圖卡 提供強大CAD效能 09:082022/01/21 財經 台南玉井幼稚園長修復20年老錄影帶 完成15年未了心願 20:202021/12/02 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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