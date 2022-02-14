大里區文心南路、文心南路1316巷口，14日上午近10點發生車禍，其中銀車車頭受損嚴重，機油都漏到分隔島苗圃上。（黃國峰攝）

台中市大里區文心南路、文心南路1316巷口，14日上午9點52分發生2車對撞車禍，強大撞擊力讓銀、白2車都調轉了方向，二車駕駛中有1駕駛手部擦傷，不需送醫，白車副駕駛座男性手腳受傷送醫。

初步了解是銀車從文心南路1316巷口左轉文心南路（往台中市區方向）時與直行的白車相撞， 強大撞擊力讓銀、白2車都調轉了方向，二車車頭都嚴重受損，前輪扭曲，警方據報在現場製作筆錄，詳細仍在調查中。