近日有多名香港跨境司機在文錦渡口岸被驗出確診新冠肺炎，而被拒絕進入深圳取貨，導致香港蔬菜價格上升。香港東網報導，港粵運輸司機從業員協會委員張旭輝今早（14日）在電台節目表示，目前有大約300至400名香港跨境貨車司機，被大陸當局要求隔離檢疫21天，只有少於50名司機繼續運菜抵港。

張旭輝表示，目前香港跨境司機到大陸後，不能直接到菜市場取貨，而是要在指定接駁點將貨車轉交大陸司機，集中等待大陸司機駛回已載貨的貨車。他認為此舉會增加交叉感染風險，希望特區政府向大陸反映，容許香港司機可以直接到菜市場取貨，減少接觸及提高運載效率。

對於文錦渡口岸改為鮮活食品跨境運輸車專用口岸，張旭輝相信排隊過關時間會改善，但如果繼續沿用接駁安排，香港司機會無休止隔離，鮮活食品價格將維持高水平。

就大陸蔬菜及鮮活貨物供港的問題，香港運輸及房屋局局長陳帆今(14日)表示，由於深圳採取嚴厲防疫手段，由以往「疫廈」居民不可入境，收緊到「疫區」的居民不可入境，也有香港運輸司機被大陸列為密切接觸者，需要隔離，影響運輸人手，導致近日大陸食品供港出現嚴重斷供。

陳帆表示，特區政府尊重大陸防疫安排，會繼續與之商討，研究更多途徑確保本港食品供應。

陳帆表示，就國泰航空前機組人員涉嫌違反防疫規定，香港律政司已正式起訴，至於國泰公司的內部調查仍在進行。