國民黨立院黨團今日召開記者會要求執政黨對日本福島食品輸入標準要比照韓國。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今日於黨團記者會回應，台灣在乳製品、嬰兒食品、其他食品等品項中，若非比韓國嚴格就是一樣嚴格，國民黨不要拿單一品項來講，要比應該要整體做比較。

鄭運鵬指出，國民黨上周談到食品檢驗標準要比照俄羅斯、烏克蘭，但俄、烏過去因為有車諾比核電廠事件，所以某些標準會跟台灣不太一樣，若以背景值來說，某些食品可能比台灣高，但若單一品項，也可能比台灣低，像是乳製品。

鄭運鵬說，國民黨今天又說要台灣的標準應比照韓國。若以乳製品為例，台灣對碘-131(貝克／公斤)的標準是55，韓國是100，台灣是韓國的約2分之1，嬰兒食品部分，台灣是55，韓國是100，其他食品，台灣大概是100，韓國是300。

鄭運鵬表示，韓國對日本食品的規範，在銫-134跟銫-137總和的標準，跟台灣是一樣的，乳製品、嬰兒食品、其他食品都是50、50、100。總體來說，台灣不是比韓國嚴格，就是跟韓國一樣。

鄭運鵬表示，韓國經濟部長洪楠基去年曾表示要推動韓國加入CPTPP，因此是否鬆綁日本福島水產品禁令，會作為換取加入CPTPP的條件。這代表日韓雙方都在進行貿易戰，互設貿易壁壘。

鄭運鵬指出，韓國在跟日本做貿易談判時，可能會拿某些單一品項作為貿易障礙。回歸食安，若國民黨要比，應該用整體狀況比較，各國國情都不同，跟日本的關係也不同。台灣大致上已經是用最嚴格標準，若每個品項都要用最嚴格標準，那會導致成本增加，也不見得有意義，不可能通通都用這種方式處理。