花蓮賞螢熱點的大農大富平地森林園區暫訂3月第3周開放賞螢，鯉魚潭則是預計在4月中旬辦理賞螢系列活動，並視情況調整。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內螢火蟲隨著春暖花開陸續現蹤，賞螢熱點的大農大富平地森林園區目前僅觀測零星的螢火蟲，暫訂3月第3周開放賞螢，鯉魚潭依往年經驗，預計在4月中旬辦理賞螢系列活動，並視情況調整。

光復鄉大農大富平地森林園區及壽豐鄉鯉魚潭，因腹地廣大，且夜晚較無光害，是花蓮賞螢熱點，每年平均在2月底開始，螢火蟲會陸續現蹤大農大富，鯉魚潭則接續在4月，而花蓮林管處與縱管處鯉魚潭管理站也會陸續監測轄內的螢況。

林管處副處長王怡靖表示，大農大富螢火蟲雖會在2月底至3月初陸續現蹤，不過依歷年辦理經驗，若太早開幕，螢況很容易因下雨、氣溫等氣候因素影響，不如逐漸增量的預期，且賞螢導覽活動須付費，若看到螢火蟲蹤影就開幕，服務較不到位，也容易使早鳥遊客感到掃興。

王怡靖接著說，因此目前仍持續監控大農大富的螢況，3月中旬會做最後確認，若螢況穩定，即會推出早鳥方案，賞螢活動則預計在3月第3周開幕。另，因應防疫政策，暫定每晚3梯次導覽，每梯次20人，屆時若疫情有變化，會再視情況調整相關防疫措施。

花蓮螢火蟲往年都是由南往北開始出現，不過因鯉魚潭緯度較高，賞螢期通常都在大農大富後面，縱管處遊憩課長羅美齡表示，鯉魚潭的螢火蟲往年均在4月初現蹤，不過今年氣候較為寒冷，目前未監測到螢火蟲，因此賞螢活動較往年延後1、2周，預計安排在4月15日後才會舉辦並持續至5月13日左右。

羅美齡解釋，賞螢活動延期原因，不單只因氣候因素，去年在4月初辦理時，到了晚間7點多，螢況不如預期，反而是過了1、2周才好一點，經與專業老師討論，決定依其建議，今年延後辦理。

羅美齡也說，今年仍依疫情影響，入園賞螢需落實實聯制，每天2梯次，每梯次限額300人，週五、週六才有志工免費導覽，其他時間則開放民眾自由進出。