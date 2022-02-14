近日台灣本土新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前加嚴戴口罩規定，主持、致詞、演講等談話性質工作進行時須維持戴口罩，更禁止公眾人物跑攤，相關措施至少要執行到元宵節，不過國民黨台北市議員徐巧芯就發現，前交通部長林佳龍疑違規跑攤且還沒戴口罩致詞，她因此怒批指揮中心「縱容政客持續當防疫破口」。而林佳龍尚未回應此事。

徐巧芯昨（13）日在臉書貼出一段影片，只見林佳龍參加國際青年商會中區會區會長佈達典禮，沒戴口罩進行致詞，連緊貼林佳龍身旁的2人也沒戴口罩，明顯違反指揮中心相關規定，影片曝光後迅速在網路上引起討論。

徐巧芯表示，自己相當遵守防疫規定，因此無法接受政治人物說的一口好防疫卻違反指揮中心的規定，質疑「林佳龍身無任所大使，可以這樣違規跑攤還無罩致詞嗎？」更怒批指揮中心訂了規則又沒能力管，只不過是懲罰好好遵守規範的人，縱容政客持續當防疫破口。

該影片引起PTT網友討論，許多網友就表示「帶頭違規」、「如果真的有確診者足跡， 敢匡列抓去檢疫所嗎？」、「佳龍你怎麼敢的啊」。

雖然有PTT網友質疑，該影片中並沒有拍攝的時間，並貼出「總會」的活動表猜測可能是發生在1月的事情，不過徐巧芯隨後親自現身回文，貼出該活動的邀請函，舉證該活動於2月13日舉行，並加碼爆料林佳龍還有違規敬酒的行為。徐巧芯說，指揮中心的禁令沒有罰則、沒有管理，導致還是有很多人在跑攤，「不過其中應該只有林佳龍連口罩都不戴就上台致詞了」。