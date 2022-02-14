香港01報導，香港確診個案飆升，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，當務之急是加快疫苗接種速度，把平均每日接種約7萬劑，短時間內提升至30萬劑，才有機會令接種率在4至5星期內提升穩定的水平。

報導稱，何栢良在商台節目上表示，香港目前新增個案飆升，但醫療配套未能追上，即使醫管局約3500張隔離病床全開，但過去一周確診數字累計達7000例，反映未能滿足入院需求，故入院安排必須分優先次序。他認為，政府會為在家隔離的非高風險人士，提供視訊評估及提供針對個人需要建議等支援，確保他們可在安全環境中康復，並不會把病毒在社區傳播。

至於高風險人士，何栢良指5歲以下幼童、有長期病患的12歲以下兒童、70歲以上長者，以及50歲以上未接種疫苗人士均有需要入院，估計佔過去一周確診人數比例很少部分。

不過，何栢良強調，當務之急是加快疫苗接種速度。他解釋稱，60歲以上有三分一人口未接種疫苗，希望把平均每日接種約7萬劑，短時間內提升至30萬劑，則為市民接種多1000萬劑疫苗，才有機會令接種率在4至5星期內提升到「穩陣」水平，否則病毒難以在社區迅速壓下來。

何栢良重申，如民眾接種兩劑疫苗後，一旦感染首兩日病徵或較嚴重，但絕大部分人會慢慢康復；如一針未打，按全球數字有2％感染人士會死亡，但在高接種率地區，則可將感染後死亡比例降低至千分一。他也稱，60歲以上人士如接種科興疫苗，打三針才算完成接種。

何栢良建議，如檢測呈陽性，並要在家中隔離，盡量戴口罩及減少與其他家人接觸，如廁後可在先加入洗潔精，再蓋上廁板才沖廁，減低排污時的傳染性；如有感染擔憂人士，最好連續7天做快速測試，達至早診斷。