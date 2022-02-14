俄羅斯入侵烏克蘭的地緣政治風險逐漸加大，布蘭特原油今年來已因此大漲近2成，凱基投顧表示，儘管東歐地緣政治風險對台股沒有直接影響，但油價大漲將引發通膨，進而帶動美聯準會（Fed）加速緊縮政策；地緣政治與升息的共伴效應，恐對股市造成壓力，而高殖利率概念股會是波動下的最佳避風港。

美國日前公布1月CPI年增7.5％，通膨創40年新高，市場揣測將加快美國升息，再次影響全球股市回檔整理。凱基投顧表示，在Fed升息腳步逼近、地緣政治驅動通膨及企業獲利動能轉弱等多重變數下，近期股市震盪難免變大，投資人審慎為宜。

凱基投顧表示，全球經濟出現三大風險。首先，是Fed對於貨幣政策的態度已轉向為加速緊縮，市場預期，今年Fed升息幅度也由3碼提高至5碼，且於3月將正式鳴槍升息。

據往年Fed首次升息前後半年經驗，美股標普500往年的最大跌幅為8～14％，本次的最大跌幅為12％，已達滿足點區間；那指本次最大跌幅已達19％，更是超越往年的最大跌幅13～18％；但比對同期間台股表現，往年的最大跌幅為14～26％，本次的最大跌幅僅5％，且在面對升息利空下，股市的觸底時間通常會落於升息後的1～2個月內，不論空間與時間均尚未達滿足點區。

最後，伴隨著過去兩年高基期及新冠肺炎疫情驅動的數位經濟動能退去，凱基投顧預期，2022年上半年台股企業獲利恐將轉為衰退，此將成為最後一項風險。凱基投顧觀察，美國製造業新訂單相對庫存比例，此數值已由高峰的1.5降至目前之1.0，而每當降至1.0以下通常預告企業獲利將邁入衰退，因此，預估台股第一、二季獲利年增率為-1.2％與-1.8％，惟目前市場共識預估仍是維持增長6.3％與3.2％，隱含市場的樂觀預估值將有下修空間。

凱基投顧指出，市場不確定性因素將推升避險需求，投資人可增持高殖利率概念股，作為股市波動下的最佳避風港。