散熱族群元月營收夯，繳出史上最強元月營收，已公告營收的業者包括奇鋐（3017）、動力（6591）、雙鴻（3324）、建準（2421）、元山（6275）、泰 碩（3338）、力致（3483）元月營收全數攀上歷年同期新高，其中雙鴻和奇鋐單月營收更高居歷史次高及歷史第三高，靠業績撐腰，散熱股不畏俄烏大戰及美股重挫的利空獨抗跌。

台股受到美股重挫拖累，同垂淚，以18182.73點、大跌128點開出後，一路走低，盤中更一度來到17965.22點的低點，18000點關卡慘跌破，跌點一度放大至逾300點。電子股成殺盤重心，電子股、半導體、光電類股指數跌幅都達到2％以上。

在電子股一片慘綠中，散熱股因元月營收齊步上揚，幾乎檔檔都創歷年同期新高，雙鴻和奇鋐更一舉攻佔歷史次高及歷史第三高的高點，成為抗跌一軍，散熱股王雙鴻更是開低後一路走揚，中午12點前甚至拉出2.4％的漲幅，來到235元，重新站回所有均線，帶動奇鋐、建準、元山也同步由黑翻紅，成為萬綠叢中的一點紅。

散熱族群擁手機、伺服器、筆電熱板等三大動能，今年接單持續暢旺，在訂單動能不缺下，罕見在今年元月業績齊步走，同創歷年同期新高，其中尤以雙鴻表現最猛，元月營收不單寫下歷年同期新高，還創下歷史次高，法人指出，因新產品挹注，再加上半導體新客戶出貨放量，雙鴻1月合併營收14.84億元，在淡季繳出年增10.72％的成績，表現僅次於去年12月的15.06億元。

奇鋐則受惠於今年北美雲端服務供應商、中國資料中心等客戶持續增加資本支出，加上兩大晶片大廠Intel、AMD推出新平台刺激市場需求，元月營收順利以43.53億元寫下歷史第三高，表現與去年5月及4月寫下的歷史新高45.51及歷史次高44.84億元，相去不遠，另相較於去年12月的40.5億元及去年元月的35.52億元，也分別成長了7.47％及22.54％。