針對「台獨大老」、現任中華民國總統府資政辜寬敏指稱，如果制定憲法無法靠公投解決，「也許就只有革命」，國民黨文傳會副主委林家興表示，中華民國的民主歷程獲得世界肯定，辜寬敏先生卻拋棄民主精神的普世價值，煽動「革命」思維，意圖破壞全體國人努力建構的民主體制，製造社會動盪與不安，身為當前執政者的蔡英文總統難道不需要挺身捍衛中華民國憲法嗎？難道要持續縱容破壞、傷害國家民主體制的相關言論嗎？

林家興指出，《中華民國憲法》是國家的根本大法，維繫我國民主、自由、人權體制運作的基礎，是全體國民共同意志之體現，更讓我國民主自由的展現獲得世界各國的肯定。國民黨無法理解辜寬敏先生宣揚制憲的意義何在？推翻現行維持穩健民主運作的憲法，以革命方式制定新憲，難道能讓我國人民有更穩定的生活嗎？抑或是讓我國人民陷入紛爭、對立的恐懼之中？

林家興強調，總統府資政辜寬敏先生一邊享受中華民國憲法保障下的自由權利，卻一邊鼓動「革命」，急於顛覆我國好不容易建立、且引以為傲的民主制度。國民黨呼籲身為中華民國總統的蔡英文，有責任儘速出面回應表達守護我國憲法尊嚴的決心，遏止煽動不理性作為的言論，避免引發社會不必要的分裂，傷害我國民主、自由的運作體系。