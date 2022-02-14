經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受Omicron疫情擴大及月底春節連假開始雙重影響，2022年1月合併營收小幅「雙降」、仍創同期次高。展望後市，公司預期上半年將開出4處、全年至少新展8處新據點，將陸續為柏文營收增添新成長動能。

柏文股價去年11月中觸及154元高點後一路震盪走跌，牛年封關日下探123元、創22月低點，2個月修正幅度達2成。虎年開紅盤後止跌回升，今（14）日開高小漲0.76％後雖一度翻黑小跌，11點後再度翻紅持穩盤上，表現強於大盤。

柏文公布2022年1月自結合併營收3.01億元，雖月減2.59％、年減2.16％，為近3月低點，仍創同期次高。其中，健身及娛樂服務1.73億元，月減2.37％、年減7.09％，運動保健服務1.15億元，月減6.17％、年增5.15％，入會費0.09億元，月增達61.47％、年增4.87％。

柏文表示，1月營收小幅下滑，主要受到Omicron本土疫情擴大、及月底春節連假開始等雙重因素，影響健身及服務及運動保健服務營收。不過，「健身工廠」4家新設據點將陸續在上半年投入營運，將為營收增添新成長動能。

柏文指出，目前台中市福科廠已展開預售、新北市龍安廠即將展開預售，尚有新北市蘆洲廠及林口廠2處據點積極籌設中，使「健身工廠」在新北市的布局更完整。公司今年規畫在全台至少再新展8處「健身工廠」新據點，可望為今年營運持續挹注成長動能。