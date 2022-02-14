台中市政府新任新聞局長鄭照新，14日拜訪民進黨團書記長、市議員邱素貞聽取建言；邱素貞盼市長盧秀燕不是找個比較會吵架的人來較聲量，希望針對施政方針提出具體說帖，讓民眾了解城市的定位與未來方向。鄭照新強調，未來會用人民聽得懂的話來行銷市政建設。

今年底九合一選戰，農曆春節過後全面進入戰備準備。市議員邱素貞認為，盧市府已啟動選戰模式。2月8日甫接任台中市政府新聞局長的鄭照新，今天由新聞局代理副局長、參事黃傳榜陪同拜訪市議會民進黨團書記長、市議員邱素貞等人。

邱素貞指出，年底選戰期間，盧秀燕亟需挺身為市政辯論、論述清晰的戰將，鄭照新曾任立法委江啟臣辦公室特助、高雄市政府新聞局局長，鄭照新加入盧團隊，對於未來打選戰加分不少，盧秀燕慧眼識英雄。她常在電視政論節目上看到鄭照新侃侃而談。

邱素貞說，鄭照新曾獲全國大專政治系辯論賽第三名辯才無礙，但市政推動需要獲得人民與議會支持；期盼盧秀燕不是找一個比較會吵架的人來「大小聲」，希望針對市政針貶提出一套令人信服的論述。

鄭照新表示，他接任新聞局長，將隨時提供最精準及即時的市政資訊，讓市長盧秀燕的施政更廣為人知。因此，正安排拜訪市議員傾聽民意了解地方需求。他雖然常與名嘴上電視節目談論時事，但不喜歡跟人家吵架；未來會用人民聽得懂的話來行銷市政建設。