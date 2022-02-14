苗栗14日新增一例確診個案，為案號19731、45歲女性，職業為竹南第二公有市場攤販，苗栗縣政府緊急匡列402人，其中女攤販3名同住家人全數陰性，其餘等待報告中。

苗栗縣長徐耀昌稍早針對疫情說明，他表示，女攤販是13日晚上10點確診陽性、CT值16.3，防疫團隊徹夜進行疫情調查採檢清消工作，匡列女攤販老公、2個兒子和其就讀的學校、補習班同班同學、家長、老師及相關工作人員，還有市場攤販及足跡接觸者等，一共匡列402人進行PCR採檢，女攤販的3名家人全數陰性，其餘等待報告中。

徐耀昌說，女攤販的兩個兒子就讀的學校及補習班，14日進行預防性停課，如果有密切接觸的師生，擔心健康疑慮，可自行評估後向學校請假，不會列入出缺勤紀錄，而女攤販工作的市場也休市3日清消靜置。

苗栗縣府14日公布竹南家族群聚的相關足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗縣府教育處長葉芯慧表示，針對女攤販的2名兒子就讀學校除預防性停課，也安排小兒子就讀的國小29名學生、4名老師進行篩檢；大兒子就讀的國中則安排30位學生、6名老師篩檢。補習班部分，共有7從業人員、 55名學生進行篩檢。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，近日因為高雄砂石廠傳播鏈，引發苗栗竹南家族群聚，該家族春節期間2月8、9日有前往竹南公有市場購物，因此縣府開放社區快篩，今天確診的女攤販是因足跡重疊擔心染疫，結果快篩後確診陽性。

張蕊仙說，今天確診的女攤販並非竹南家族群聚匡列對象，不過因為雙方確診足跡重疊，兩者是否有關連性，相關病毒基因排序還有待中央調查中。

另外，請鄉親收到縣府所發放實聯制簡訊者或有與確診者足跡重疊者，14日可到頭份為恭紀念醫院、頭份重光醫院及竹南慈祐醫院3家醫院的戶外社區篩檢站進行公費PCR採檢。