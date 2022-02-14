蔡姓丈夫（右前）與妻子（臥床者）都愛聽台語歌，張秀卿１４日趕來獻唱，見證兩人首次過情人節。（程炳璋攝）

歌手張秀卿對蔡男照顧妻子的行為十分感動。（程炳璋攝）

台南永康區蔡姓男子與妻子結婚34年，1年前妻子中風病倒，竟成植物人，蔡男不離不棄每天照顧愛妻，感動為蔡妻到宅洗澡服務的創世基金會，得知兩夫妻愛聽台語歌，透過管道請來「台南女兒」歌手張秀卿到床前獻唱情歌，為兩夫妻度過情人節。

年近60歲的蔡妻「阿玉」在生病前，與蔡姓丈夫一起吃苦作手工，撐起一家，女兒長大嫁人，不料蔡妻一生積勞成疾，去年1月突然病倒，被診斷是出血性腦中風，醫師一度決定氣切送療養院，病情穩定後竟成植物人，蔡男決定帶妻子回家自己照顧。

阿玉回家後，蔡男為她洗臉、清潔、更換尿布、灌食與抽痰一手包辦，後來申請創世基金會到宅洗澡服務，創世人員見蔡男對妻子不離不棄，十分難得，2個月後發現蔡妻病情好轉，眼神能夠追視，且能辨識話語，並會點頭回應。

創世基金會人員與蔡男聊天時，得知兩夫妻喜愛聽台語歌曲，對歌手張秀卿更耳熟能詳，透過管道在情人節當天邀請她到蔡妻床前，為她獻唱《老公》給蔡男聽。

蔡姓夫妻第1次過情人節，創世準備花束與蛋糕，蔡男獻給妻子，張秀卿床前不斷逗笑蔡妻，她笑稱，「我就是你們的情人節禮物」，她提到蔡妻生病前任勞任怨與丈夫一起打拚，病倒了有丈夫不離不棄照顧，夫妻互相扶持的故事十分感人，是台灣社會的榜樣。

創世基金會目前有安養與到宅兩項服務，在台南市的安養中心接受申請免費照顧60多個植物人，到宅洗澡服務有200多人。創世基金會台南分院長孫淑媛表示，對每個家庭來說，照顧植物人十分費心力，很多原本狀況不錯的家庭，因為照顧1個植物人家屬，就會影響全家生活，這些家庭更需要社會的幫助。