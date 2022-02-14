弘光科大國際英語溝通系大四學生張文馨，日文檢定獲最高等級的N1成績。（陳淑娥攝）

弘光科大國際溝通英語系進修部大三學生王宗昊，申請前往日本尚絅學院大學當交換生。（弘光科大處提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大國際英語溝通系大四學生張文馨，平時玩手遊累積日文能力，參加教育部及學校深耕計畫「弘愛築夢菁英培育助學金」計畫，首次日文檢定便取得最高等級N1成績，精通聽說讀寫，她驚訝說「沒想到自己水準超標！」

國際溝通英語系主任鄭景媚指出，這兩年雖然全球疫情嚴峻，但她依舊鼓勵學生累積國際競爭力，爭取國際交換生、申請雙聯學位，多學習多國語言，為職場做好準備，外語中心利用課餘時間開設英、日、韓咖啡時間，讓學生預約報名，以喝咖啡輕鬆聊天的方式，邀請各國外師讓學生學習外語，增加口說、聽力機會，輕鬆提升語言能力。

張文馨說，從小就喜歡學習外語，學習方式讓自己長期沉浸在外語環境中，自己喜歡玩手遊，其中有一款日文手遊遊戲，一玩就是8年，一開始看不懂、也不懂遊戲解說，但是自己有興趣，就慢慢學習，時間久了就學會了。

張文馨表示，從來沒有想過日文檢定，後來得知學校「弘愛築夢菁英培育助學金」計畫，對經濟或文化不利學生有補助，寫計畫完成目標，就能拿獎學金，對於她家境不寬裕來說是很大的幫助，因此，提出申請，每個月領取2萬元獎學金，也報名參加日文檢定，第一次檢定拿下N1好成績，另外，參加多益檢定，也考到745分。

另外，就讀國際溝通英語系進修部大三陳履軒，順利申請到日本經濟大學雙聯學位，預計9月便能赴日。陳履軒說，高中畢業後原本念德語系，念了一年沒興趣，休學先去當兵，退伍後馬上工作，剛好公司開放赴日實習機會，雖然當時日文不太懂，但是，他努力爭取訂定目標，在日本實習7個月，返國後念弘光科大進修部，並申請雙聯學位，也很常參加與日本姊妹校的國際交流活動。

同樣申請前往日本尚絅學院大學當交換生、國際溝通英語系進修部大三學生的王宗昊說，高中外文科畢業後，想要一邊工作、一邊讀書，選擇念進修部，原本申請赴日當交換學生只有遞補，後來有人放棄，才有機會去念，「我敢開口說日文，也不怕丟臉，靠著課堂與自修學習日文，才有機會一圓出國念書的夢想。」