正妹站路邊下體流汁液淋濕整腿 網嚇壞：怎麼是白色的（取自臉書「爆廢公社二館」）

網路上近日瘋傳1段影片，1名女子站在騎樓邊，下體處竟開始不斷流出「白色液體」沾濕整件黑褲子，甚至滴下水滴，而女子竟渾然不知，整件褲子被沾濕到呈現「黑白相間」，讓網友嚇瘋喊「怎麼會是白色啊？」，也有網友認為是惡搞影片，女子疑似是男性假扮的。

有網友在臉書「爆廢公社二館」發表1則影片，影片中1名身穿緊身牛仔褲、腳踩增高鞋的女子站在騎樓邊，不過女子的黑色褲子卻不斷冒出「白色液體」，疑似是從女子下體處流出，大量白色液體幾乎沾濕整件褲子，甚至在膝蓋處有水滴頻頻滴落，女子過程還抬起腳微微彎曲，卻絲毫沒有發現此事。

1名女子站在騎樓邊，下體處竟開始不斷流出「白色液體」沾濕整件黑褲子，甚至滴下水滴，而女子竟渾然不知，整件褲子被沾濕到呈現「黑白相間」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

影片中女子一度用女摸了屁股一下，卻仍未察覺下半身已幾乎全濕，白色液體幾乎佈滿黑色褲子，女子過程中還頻頻回頭，影片曝光引發熱議；網友留言稱「羊水破了嗎」、「那個怎麼會是白白的汁液，希望她沒事，一切都會過去」、「這個顏色我不行」、「所以有人可以告訴無知的我們白白的到底是什麼嗎」、「為什麼是白色的啊」、「原來牛奶是這樣來的」。

如此離奇的影片有網友認為應該是惡搞影片，因為女子不斷回頭的動作相當不自然，也有網友留言稱影片中的女子疑似是男性假扮，而白色液體應該是牛奶，影片在網路上瘋傳，引起網友大肆討論。