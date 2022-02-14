近一個月受到聯準會（Fed）態度轉鷹影響，市場預期政策收緊腳步將加快，風險性資產表現震盪，信用債市也受拖累，所幸高收益債因具備殖利率較高，及存續期較短的特性，加上疫情對經濟活動影響減弱，使得優先順位高收益債與一般高收益債走勢均相對有撐。

投信法人表示，在貨幣政策調整階段，市場波動難免，但經濟持續復甦下，高收益債企業財務體質及違約情形，仍朝有利方向發展，輔以高息優勢特性，優高收債長多趨勢可望延續，不妨多加留意。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，自去年12月以來，隨著Fed釋出的政策態度趨鷹派，使得美國10年期公債殖利率飆升，在市場投資情緒降溫下，也讓風險性資產表現波動劇烈，所幸優先順位高收益債擁有高息與低存續期兩優勢護體，表現相對抗震。

後續因景氣持續復甦，市場對於升息環境的預期也已逐步反應，加上物價壓力出現放緩跡象，由此預期美債利率短期間再度急升的可能性已降，高收益債族群仍可望延續多頭走勢。根據過去升息經驗，2015年12月首次升息後各期間表現來看，後3個月、後6個月、後9個月及後1年，優先順位高收益債指數報酬皆為正，表現穩健。

李運婷認為，從高收益債信用概況來看，去年12月美高收沒有債券違約，根據外資券商預估，今年美高收違約率將維持在0.75％的歷史低位，且具有先行指標意義、價格低於50美元的高收益債市值，僅占整體高收益債市的0.47％，甚至低於2020年2月疫情前水準。

再者過去12個月企業信評上下調家數比例跳升至2.31倍，續創紀錄新高，顯示疫後經濟持續復甦下，企業信用改善的動能持續，整體展望前景良好，有利於高收益債族群表現延續。其中優先順位高收益債因收益水準較一般高收益債更具吸引力，且存續期更短，面對利率上行環境擁有更好的抵禦能力，加上發債產業多元，為兼顧收益與風險管理布局標的。