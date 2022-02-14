來自東方的神秘力量，中醫治療在奧運村火了！北京冬奧村設有綜合診所，1500平方公尺的空間裡，設置了骨科、口腔科、康復醫學科、眼科、中醫科等18個科室。香港《文匯報》報導，除了日常的運動損傷治療和護具製作，中醫針灸、按摩成了「明星項目」。不少代表團成員慕名前來，體驗針灸、推拿和耳穴等治療方式，緩解運動損傷、失眠焦慮、消化不良等。奧運冠軍中國選手谷愛凌以前接受正骨治療後也愛上中醫診療魅力。

北京中醫醫院心血管科副主任醫師、北京冬奧村綜合診所內科組長仇盛蕾表示，許多身體並無大礙的運動員和其他崗位的工作人員，還會專程來到診所諮詢體驗中醫科，其中針灸、推拿又是最受歡迎的兩個項目，這些項目可以幫助他們迅速緩解疼痛，更好地進行訓練比賽和其他工作。」

仇盛蕾表示，在奧運村醫療保障多以運動損傷和外科為主，傳統中醫的針灸、推拿、正骨等治療有明顯優勢，因此引來了不少外國運動員的「拔草」和「打卡」。

其中一些早就體驗過中國推拿、針灸神奇之處的外國運動員，更是成了這些中國特色科室的「常客」。這些運動員說，這不僅是治療，更是一種身心安撫的神奇手段，能夠讓他們放鬆心態，用更好的狀態迎接接下來的比賽。

中國選手谷愛凌也曾接受中醫診療。她曾因高強度訓練和賽後感覺腰部不適，母親谷燕特別邀請中醫骨傷少林正骨傳承弟子為其正骨。通過調理後，谷愛凌深深陷入了中醫診療的魅力，「腰背從來沒有這麼舒服過，像換了一根脊柱！」