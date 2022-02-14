周一日經225指數早盤收跌逾2%，盤中一度重挫2.6%，報26981.78點，創下近3周來最大單日跌幅，並為1月31日以來首度跌破27000點大關。東證一部指數晨收跌2.02%，報1923.00點。

大和證券資深策略師Shuji Hosoi表示，由於上周五日股休市，今天的走勢主要反映上周發生的兩大利空消息，分別為俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢，以及美國消費者物價指數飆升。如果烏克蘭局勢惡化，日股可能進一步走跌。

上周五華爾街股市連續第二天重挫，因投資人擔心俄羅斯與西方國家在烏克蘭問題上的緊張關係加劇，也擔心美國的通膨情勢以及聯準會可能加速升息的可能性。

根據美國勞工部上周公布的數據，1月美國消費者物價指數較去年同期飆漲7.5%，超出經濟學家預估的年漲7.3%，並創下40年來的最大漲幅。

權重股下跌，Uniqlo母公司迅銷、科技業投資大戶軟銀集團與晶片設備製造商東京威力科創跌幅介於近2%至4%。

輪胎製造商普利司通（Bridgestone）跌逾9%，在日經指數成分股中跌幅最大，其次為線上醫療平台M3跌8%。

受油價刷新7年高點激勵，石油探勘公司Inpex漲逾6%，在日經指數成分股中表現最佳。市場預期俄羅斯如果入侵烏克蘭料將促使美國等西方國家聯手祭出制裁，在原油供應已經緊缺之際，可能導致俄國這個世界最大產油國的出口受阻。