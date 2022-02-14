國發會推出「地方創生券」，基隆市僅13間店家符合申請資格，其中位在安樂區小巷弄間「凡人與路-Monazu手工鞋」不畏疫情影響，藉由網路行銷打出知名度，同時與基隆各大校園合作，推動親子鞋作體驗活動，獲政府在地創生認證。

「凡人與路-Monazu手工鞋」設計師宋之凡2018年回到基隆家鄉創業，堅持自己的製鞋夢，創立復古時尚日常生活鞋品牌，產創基隆在地的好鞋，工作室座落在巷弄內，空間雖然不大，但靠著網路行銷與堅持品牌精神，慢慢打出「基隆好鞋」知名度，累積出不錯消費通路。

近2年受疫情影響，許多店家顧客大量減少，宋之凡仍不忘初衷，堅持傳承手工鞋製鞋技術，創新基隆在地日常生活鞋，為吸引更多消費者到店挑選好鞋，向中央爭取到地方創生券補助獲認證，希望能藉此活動讓更多人認識「凡人與路」、品味基隆美景，2月1日正式推出優惠後，也成功吸引許多客人到店消費。

宋之凡表示，基隆山海美景一覽無遺，走過一趟絕對讓人難以忘懷，歡迎大家利用創生券優惠到基隆進行地方創生小旅行，只要到合作店家使用地方創生券消費，除了政府優惠30％外，會再打9折優惠。

基隆市有13間店家獲准使用地方創生券，包括凡人與路-Monazu手工鞋、下麵、八斗邀友善餐廳、原風禮坊有限公司、彩色島岸、星濱選品客廳、河作社、小獸書屋、海閣、漁品軒、見書店、雞籠卡米諾工作室、雞籠文史協進會、飾不飾 Alley Design Studio。

為鼓勵民間消費，國發會配合「振興五倍券」推出「地方創生券」，即日起至4月30日止，只要到符合創生券補助的店家消費，都可享受創生券加碼，直接回饋現金最高6000元。