香港疫情嚴峻，更外溢至廣東，廣東省今（14日）公布前一日新增境外輸入病例包括27例確診和15例無症狀感染，其中23人均來自香港。

廣東省今公布前一日新增1例新冠本土確診病例，患者為入境旅客隔離酒店工作人員，另全省新增境外輸入病例包括27例確診和15例無症狀感染，其中23人均來自香港。

此外，香港疫情嚴重之際，出現許多港人「北上」深圳躲疫情，深圳灣12日有1050人出境，前一天則有1209人，過去7日累計逾1.1萬人出境，單日最高在9日，共2141人。

深圳市衛健委13日通報，深圳在光明區新湖街道入境旅客隔離酒店工作人員例行檢測中發現一名40歲男工作人員確診。他於1月30日以來處於閉環管理狀態，自當日至2月11日核酸檢測均為陰性，13日在例行核酸檢測中顯示受感染，經深圳市疾控中心覆核確診，目前已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療。