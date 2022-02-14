嘉義縣長翁章梁今到民雄鄉三興國小視察共融遊具使用狀況，並肯定遊戲可產生正面力量。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉三興國小新建共融遊具十分有特色。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今嘉義縣長翁章梁到三興國小視察，了解學校推動食農、科技、藝文等特色課程。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

兒童遊戲場設置安全管理規範重新修訂後，許多學校遊具未符合規定需改善，經爭取後，嘉義縣有80所學校獲中央核定補助新設器材，總經費約9180萬， 近期各校新遊具陸續完工，嘉義縣長翁章梁今到民雄鄉三興國小視察共融遊具使用狀況，並肯定遊戲可產生正面力量！

縣府教育處指出，學校遊戲場是學童在下課時間主要的活動空間，長久因經費受限、設施管理欠缺、規範不完備等，致老舊損壞的遊具成為學童在遊戲時最大的安全隱患，不合時宜的遊具所造成的危害嚴重影響學生遊戲權益。

衛生福利部於2017年1月25日修訂兒童遊戲場設置安全管理規範，要求各場所附設的兒童遊戲場鋪面及設備都應符合國家標準及相關規定，同時要求所有遊戲場設施應在3年內完成檢驗備查，經盤點，嘉縣有部分學校遊具未能符合衛福部規定。

於是縣府積極向中央爭取補助執行改善計畫，從2020年起分兩階段執行，除改善設施安全規範，更從多元面向規畫新設共融、創意友善、親和性的遊戲場，避免採用罐頭式遊具，共80所學校獲核定補助新設器材，總經費約9180萬。

今翁章梁到三興國小視察，了解學校推動食農、科技、藝文等特色課程與課後社團成果及防疫措施，巡視校園三鳳有約農場與食農教育牆，並到新設驚艷童夢園遊戲場跟學童享受世代共融童趣。

翁章梁表示，透過遊戲過程可以讓小朋友產生正面力量，學校用心規畫遊戲器材互動，協調學生腦力與體力，與過往只教導聽話的教育有很大不同，這是台灣進步的現象，感謝所有校長老師，希望孩子們在國小階段都可以更加熟悉自己的體能。