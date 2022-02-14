據經濟部加工出口區管理處統計數據顯示，受惠於全球半導體需求強勁，以及疫情帶動電子商務及資通訊商機，去年科技產業園區營運大爆發，據統計全年區內公司家數首度突破700家、達到715家，進、出口額則分別成長32.4％及16.4％，達到117.27億美元及166.76億美元，而營業額更首度突破新臺幣4500億元、年增16％，達到4656億元，另員工數亦突破8.6萬人，創下近20年新高，呈現經濟高度活絡榮景。

加工處處長楊伯耕表示，感謝區內廠商的貢獻，才能創造如此亮眼績效，展望新的一年，加工處將乘勝追擊，積極落實開新區、育人才、促升級、推更新及拼永續等五大施政重點，以布局新成長動能，讓園區營運持續再創高峰。

楊伯耕進一步指出，為把握這波成長動能，今年將力推下列五大施政重點，包括開新區、育人才、促升級、推更新、拚永續等。

針對開新區，楊伯耕指出，積極推動高雄軟體園區第二期基地、屏東科技產業園區擴區及楠梓科技產業園區第三園區等開發計畫，預計創造超過40公頃之新增產業空間；育人才，透過全臺首座「數位轉型共創基地」，以共創試煉方式，培育數位轉型人才，預期培育數位人才60名以上、衍生商機4.8億元。

在促升級部分，楊伯耕表示，將爭取外部資源，協助廠商建立智慧製造生產線，同時輔導廠商數位轉型，並協助導入5G AIoT技術，預計促成擴大商機4億元；推更新，也就是推動楠梓園區行政場域更新、前鎮園區更新再造、潭子園區眺島更新及科技產業園區公共建設升級等計畫，以新增產業空間，優化投資營運環境。

最後楊伯耕強調，「拚永續」，將會積極輔導廠商淨零排放及落實ESG，並促進循環經濟，同時落實友善職場，以建構綠色完善的優質園區。

加工處表示，今年仍將面對疫情、缺工、缺料等不確定因素衝擊，惟目前區內投資仍十分活絡，加上區內廠商已積極布局5G應用、AIoT、車用電子及遠距商機等新興應用技術，預估今年園區表現仍持續成長。此外，屏東科技產業園區擴區計畫將開放投資，高雄軟體園區第二期基地也將持續招商，歡迎業界踴躍進駐投資，以搶占獲利商機。