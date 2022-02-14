新店公寓大樓突竄濃煙 警消破門救出昏迷男子送醫 12:432022/02/14 中時新聞網 戴志揚 、中時、 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店12樓公寓突竄濃煙，警消破門救出昏迷男子送醫。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新店能仁街一棟12樓高公寓，上午11時43分在4樓住戶窗戶突然竄出大量濃煙，警消獲報後趕赴現場破門進入控制火勢，在房內救出1名年約30歲男子，但男子獲救後身體並無外傷，但整個人意識不清，警消立刻送往新店慈濟醫院急救，目前消防隊正調查起火原因。 新店12樓公寓突竄濃煙，警消破門救出昏迷男子送醫。(民眾提供) 新店12樓公寓突竄濃煙，警消破門救出昏迷男子送醫。(民眾提供) 新店12樓公寓突竄濃煙，警消破門救出昏迷男子送醫。(民眾提供) 官兵流汗長官拍馬！前花防部少將私挪漢光加菜金宴請長官下場慘 離譜！女法官曠職逾70天仍月領18萬 司法院急補破網 #新店 #濃煙 #警消 #救出 #能仁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄透天厝暗夜大火 機警父拆浴室窗戶帶一家四口逃死 09:052022/02/07 社會 泰山傢俱展場陷火海 全面燃燒濃煙竄天 百餘警消灌救 10:462022/02/08 社會 疑天雨路滑失控 轎車自撞電桿成廢鐵2男送醫 14:532022/02/08 社會 新店婦過馬路遭雙載機車擦撞 頭部撞地昏迷送醫 23:592022/02/07 社會 國5北向4車追撞 6人受傷4人受困車內 20:152022/02/05 社會 公寓鐵窗阻逃生路 翁燒成焦屍 04:102022/02/11 社會新聞 初三高雄租屋宿舍傳火警 5移工2房客驚魂逃生 14:212022/02/03 社會 擴增18站 新北通勤綠廊306路線供選擇 04:102022/02/12 地方新聞 新店公寓氣爆驚悚畫面曝 一聲巨響鐵窗炸飛 1命危3傷 06:142022/02/14 社會 台中文心南路鐵皮屋火警 濃煙狂竄天際駭人 14:272022/02/05 社會 新店警維護學童安全 開學日就是安全日 11:062022/02/11 寶島 士林夜市附近老舊紅磚屋倒塌 鄰居聽巨響嚇傻 20:432022/02/01 社會 日本橫濱中華街失火 土產店遭祝融發現一具遺體 16:282022/02/11 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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