新店能仁街一棟12樓高公寓，上午11時43分在4樓住戶窗戶突然竄出大量濃煙，警消獲報後趕赴現場破門進入控制火勢，在房內救出1名年約30歲男子，但男子獲救後身體並無外傷，但整個人意識不清，警消立刻送往新店慈濟醫院急救，目前消防隊正調查起火原因。

新店12樓公寓突竄濃煙，警消破門救出昏迷男子送醫。(民眾提供)

新店12樓公寓突竄濃煙，警消破門救出昏迷男子送醫。(民眾提供)