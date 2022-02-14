蘆洲天幕籃球場完工模擬圖（蘆洲區公所提供／戴上容新北傳真）

蘆洲公一公園是蘆洲唯一不限時的籃球場，然而未搭天幕，民眾常受限天氣敗興而歸，新北市議員李翁月娥自2020年起多次會勘曾嘆「一座天幕籃球場，真的有這麼困難嗎？」，今年總算申請到中央與市府經費補助，公所表示，將擴建籃球場、增添照明，並在地板印上蘆洲標誌，預計7月完工。

蘆洲區地稠人狹，籃球場皆位於校園內，民眾運動須配合學校開放時間，10年前公所將蘆洲公園計畫範圍公有土地，即公所對面「公一公園」建設簡易籃球場地，該場地成為蘆洲區內唯一不受時間籃球場，然而受天侯、場地小因素，屢屢接獲民眾反映無法暢快運動。

新北市議員李翁月娥表示，在接獲民眾陳情後，她不斷爭取天幕設施，中間邀約數個單位，然而討論到最後，都因經費不足無法興建，令她感慨「一座天幕籃球場，真的有這麼困難嗎？」但她仍先設計規劃，待經費到位後立即開工，要給市民朋友們更好的使用空間。

蘆洲區長莊茂坤表示，本次改善工程特別感謝李翁月娥議員爭取新北市政府補助經費、教育部體育署補助經費，工程自去年規畫設計完成，總預算達1689萬元，今年2月正式開工，工期約5個月，預計今年7月底完成。

蘆洲區經建課補充，改善工程會將原有球場地坪設施拆除，從原有513平方公尺場地，擴建為標準的全場籃球場，並增設鋼構薄膜屋頂、照明設施，球場也兼具美感，會以不同配色及在地意象點綴，讓民眾不論日夜晴雨，盡情享受運動樂趣。