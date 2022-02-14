知名半導體分析師陸行之今(14)日從資本支出分析產業情勢指出，他不知道I公司(指Intel)為什麼認為加大投資能夠縮短技術及成本差距，他認為I公司應該學美光一樣來台灣設廠，還比較有機會降低成本。

陸行之在臉書表示，來個簡單的加減乘除數學題，A公司賣一顆7奈米CPU(中央處理器)，單價1000美元，毛利50%(公司一季度指引50.5%)，製造成本500美元，晶圓代工占80%，所以製造成本400美元，晶圓代工T公司(指台積電)毛利50%（公司指引53-54%），根據T公司之前的說法，7奈米已經達到公司平均毛利率（現在應該超過），所以幫A公司(指AMD)代工一顆7奈米CPU的晶圓製造成本200美元。

I公司賣一顆等值CPU，單價一顆1000美元，毛利率50%（公司一季度指引49%），製造成本500美元，晶圓製造成本80%，一顆CPU晶圓製造成本400美元，所以I公司的單位製造成本比T公司多了一倍，理論上來說，I公司的平均單價應該比A公司多一些，所以單位製造成本應該多一倍加一些。

陸行之指出，假設I公司今年決定加大資本開支到400億美元 (vs. T公司的 400-440億美元）， 不知道I公司為何認為加大投資能夠縮短技術及成本差距，I公司CEO說T公司是因為有政府補助，稅務減免（這個大概占獲利的10%，占200美元製造成本不到10%），他認為有更大的差異在產能利用率、產能彈性、良率、晶片設計（可以比較一下A公司跟I公司CPU的晶片面積）、CPU快速通道設計架構，當然還有薪資、勞工素質，及基礎建設的差異。

他並指出，如果這些不改變，I公司就很難翻身，因為現在 ARM CPU 來勢洶洶，單位核心成本比A公司更低，其實他在想，I公司應該學美光一樣來新竹/台中/台南/高雄設廠，還比較有機會把400美元成本降到300美元先。

有網友在陸行之貼文下留言表示「I公司就找T公司代工生產就好了啊」、「來台建廠真的是最快速的解方」，也有網友酸Intel執行長季辛格(Pat Gelsinger)，「我都說台灣很危險了，你怎麼會叫我到台灣設廠呢？這樣不就又打臉我自己..」