高市副市長史哲（左）尊重古蹟場域精神，指示文化局團隊推動武德殿朝文化園區完整型態發展。（高市文化局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄武德殿空間形態兼具「佛寺」、「宮殿」、「神社」三類建築之空間元素，並加入武術活動之使用機能。（高市文化局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄武德殿定期舉辦劍道課程，是全台第一座以原始功能再利用的古蹟。（高市文化局提供／柯宗緯高雄傳真）

近百年歷史的高雄市市定古蹟武德殿，為全台首座以原始功能再利用之古蹟，但兩側緊鄰的水泥建物及雜亂環境，切斷古蹟與周邊環境連結，高市為擴大古蹟保存範圍，歷經12年協商爭取，行政院於2月9日核准撥用，高市府取得土地管理權，得以落實古蹟管用合一，朝文化園區完整型態發展。

武德殿於1924 （日本大正13） 年完工，座落在鼓山區登山街鼓山國小後方，位於壽山山麓台階之上，背倚壽山，周遭空曠無礙，前可鳥瞰哈瑪星街區。二戰後，武德殿無人進駐，逐漸荒廢。高市府文化局2004年完成古蹟本體建築修復，並與高雄市劍道文化促進會合作開設劍道課程。

文化局指出，當年武德殿的再利用僅達成內部空間實踐，外部環境因古蹟兩側緊鄰的戰後水泥建築及雜亂不協調的環境，切斷古蹟與周邊場域的連結，這對一座已開放大眾使用的市定古蹟顯然不夠尊重。

為此，高雄市副市長史哲擔任高雄市文化局長期間，開始推動武德殿朝文化園區完整型態發展，文化局自2010年起即著手擴大古蹟保存範圍，將兩側財政部關務署高雄關所轄管的空間納入規畫，期待打開武德殿腹地，形塑完整文化園區格局，但歷經多年爭取，未能有圓滿結果。

歷經12年漫長協商，上周終於捎來好消息。史哲表示，感謝立法委員趙天麟協同市議員李喬如、簡煥宗居中協調促成此案，也感謝關務署基於古蹟維護的公益性，同意無償撥用周邊土地給高雄，高市府取得土地管理權，以落實古蹟管用合一，是武德殿恢復場域精神的重要里程碑。

文化局長王文翠強調，武德殿文化園區的落實是興濱計畫二期計畫的亮點，將持續爭取文化部再造歷史現場計畫經費支持。未來預計移除兩側雜亂建物，改善武德殿周邊的環境景觀，延續以武德殿為主體的歷史場域精神，並輔以與時代氛圍融合的文化服務設施，以完整形塑武德殿整體空間之環境意象，開放民眾遊憩體驗。