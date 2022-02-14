大陸社交App「啫喱」11日登頂蘋果總榜、免費社交榜單，更成為2019年以來第一款排名曾超越微信的社交類應用，內部人員表示目前日活已接近百萬。但在爆紅的同時，「啫喱」APP卻也被爆出侵犯用戶隱私。13日啫喱發佈公告表示，傳言為惡意造謠，但為解決App卡頓問題，也將主動下架暫停新用戶進入。

這款App由一點資訊母公司北京一點網聚資訊技術公司開發，定位為密友形象熟人社交App，主打「重構最親密的線上空間」，關鍵字包括元宇宙、AI捏臉、遊戲化社交等。甚至有元宇宙社交概念APP之稱。從1月19日上線以來，「啫喱」下載量飛速增長，隨即在年輕人中走紅。

但近日「啫喱」被質疑洩露用戶個人隱私並在社交平台上發酵。根據紅星新聞報導，11日晚間，啫喱APP官方也緊急發佈聲明，否認獲取使用者隱私資訊，直指是競爭對手有組織、有計劃的誹謗，已收集相關證據並報警，保留後續訴諸法律的權利。