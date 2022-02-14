北市府在燈會活動展期內加強聯合稽查，針對攤販商品標示、價格及分量，要求清楚張貼在攤位上。（北市法務局提供／游念育台北傳真）

今年台北燈節在士林舉辦，近期士林夜市人潮又重回巔峰時期，北市府在活動展期內加強稽查，要求攤商價格及分量透明，並加強營業環境清潔、取締違規設攤，保障消費者權益。北市法務局指出，活動首周平均每日查核130家次攤商，消保官針對商品價格共計勸導5家攤商，皆改善完畢。

法務局表示，因應台北燈節移師士林舉辦，活動開幕首周末，士林夜市商圈湧入大量人潮，攤商出現排隊人龍，北市市場處偕同法務局消保官、警察局、環保局等單位，在燈會活動展期內加強聯合稽查，針對攤販商品標示、價格及分量，要求清楚張貼在攤位上。

主任消保官楊麗萍指出，燈會活動吸引消費者放心來夜市享用美食及遊玩，但仍應持續營造良好的消費環境，盼攤商不要因為人潮增加，就忽略品質或藉機哄抬價格，以擺脫坑殺遊客印象，疫情期間口罩也應如實配戴於口鼻，全面提升乾淨衛生形象兼顧消費者權益。

另外，北市法務局消保官也自製宣導影片，帶大家聰明迺夜市，歡迎消費者轉傳分享；法務局指出，消費者如有任何消費上爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。