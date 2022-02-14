俄羅斯、烏克蘭緊張情勢升高，國民黨立委李貴敏直言，國際衝突勢必造成市場動盪，從經濟角度來看，對台灣最直接影響就是天然氣、石油齊漲，間接導致通膨以及物價飆漲，民生與經濟將受到多方衝擊，對台灣這種以出口為導向的經濟體非常不利，「這些問題請問政府準備好了嗎？」

李貴敏表示，從經濟角度來看，俄羅斯與烏克蘭都是提供天然氣、石油的重要地區，萬一戰事一起，不論俄羅斯是否全面入侵烏克蘭，全球經濟穩定必受影響，金融市場也將遭池魚之殃。

李貴敏指出，事實上，國際衝突勢必造成市場動盪。摩根大通也已預測，如果烏克蘭緊張局勢影響到俄羅斯原油出口，油價可能飆破每桶150美元，並加劇全球性通膨，更可能因恐慌造成其他市場動盪。例如科技產業原料能否找到俄羅斯與烏克蘭以外的替代來源，避免斷鏈？

她表示，何況，烏克蘭與俄羅斯都是世界排名前列的重要糧食出口國，鄰近俄羅斯的烏克蘭東部更是重要糧倉，戰爭若爆發，已經高漲的糧食價格勢必繼續漲下去，全球糧食通膨進一步惡化，民進黨政府準備了嗎？有辦法因應嗎？去年因為農糧物資高漲衍生缺蛋危機，今年會不會在其他民生物資上價格連環爆？

李貴敏強調，甚至更重要一點，就是現在的能源政策與布局是希望以天然氣為主軸，試問，未來天然氣能源占比如增加到50％，遇上這種因戰事導致天然氣、石油價格調漲情況，對我們國際競爭力影響何其大？政府想過了嗎？