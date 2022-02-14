「新竹都城隍廟壬寅年賽花燈慶元宵」燈會活動，目前已停止收件，今年參賽者多以「福虎」為設計主題。（陳育賢攝）

新竹市元宵盛事「新竹都城隍廟壬寅年賽花燈慶元宵」燈會活動今年不因疫情影響，在嚴守防疫規定之下，讓傳統賽花燈延續下去，希望讓大家在疫情稍緩之餘，仍能感受到年節與元宵氣氛，目前已停止收件，上百件花燈作品將在元宵節當天點燈，展期半個多月。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，新竹都城隍廟創建於西元1748年，至今已逾274年，不僅是市定古蹟，同時是台灣位階最高的城隍廟，更是昔日竹塹的地區信仰、社交、文教中心，在全台有崇高的地位，每年固定辦理許多廟會文化活動，其中一年一度的元宵迎花燈，更是北台灣盛大的民俗活動。

鄭耕亞說，元宵花燈是歷史悠久的活動，1932年由當時的管理人鄭肇基提議於每年農曆正月十五日到二月初二舉行花燈活動，熱鬧市街增添新年與元宵氣氛，至今已有90多年歷史，凡連得3年優勝作品者，將獲廟方頒發可永久保留的光緒14年親賜的「金門保障」金牌縮小版牌匾。

延續至今，新竹都城隍廟賽花燈活動，往年都有近300件作品報名參賽，除傳統長勝軍、社會組新竹監獄外，全市各國中小與高中也都共襄盛舉。

目前參賽花燈已停止收件，今年或多或少仍受到疫情影響，參賽件數比往年較少，不過還是有上百件。另，今年是虎年，參賽者多以最應景的「福虎」造型花燈為設計主題，競賽結果將在元宵節當天公布。

而所有作品不論有無得獎，各式花燈都將分別在廟內的公爺殿、夫人殿、彌勒佛殿、明正樓2、3樓及法蓮寺等會場展出，民眾可在元宵節下午吉時點燈後前往欣賞。