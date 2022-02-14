前國防部軍情局張姓上校，指稱遭軍情局打壓害他被記申誡最後不得已選擇退伍，他提告向國防部請求國家賠償110萬多元，台北地方法院認定軍情局沒有不法侵害張的名譽權等，駁回請求，可上訴。

張男提告指稱，2019年軍情局以他帶隊執行海外任務安排男女軍官住同房，記他申誡，拔除他主管職，列為維安會議輔考對象，他請求國防部賠償他名譽權受損等損失。

台北地院認為，軍情局以張言行偏差，有失職守，依「人地不宜」調職，並無不妥，且過程符合保密規定，並無對張的人格權、名譽權不法侵害，因此駁回張的國賠請求。可上訴。