網紅「反骨男孩」成員孫生的母親，去年才因偷東西遭判處徒刑6月，孫生直播痛斥母親讓他非常困擾，不料今年1月10日，又在新北市淡水區，行竊冷氣空調店內謝姓民眾的錢包，事後還辯稱，要將包包拿給里長失物招領，士林地檢署依竊盜罪提起公訴，建請法院依累犯加重其刑。

孫生曾在母親出獄時乘坐豪華轎車去接母親，並同時直播，去年1月4日，孫母假意幫助坐輪椅的婦人返家，實則入屋行竊，事後她還否認犯罪，孫生又直播陪同母親到派出所投案，並稱是「心裡最痛的一塊」、「坦言幫母親擦半輩子屁股，已經感覺相當累」。

今年1月10日晚間6點多，孫母進入淡水區原德路一處冷氣空調店內，徒手竊取放在店內的錢包，得手現金300元、5張信用卡、身分證、健保卡、行照等證件，事後她坦承有拿走錢包，但因沒看到人，要將包包拿給里長，否認要占為己有。

檢察官依照監視錄影畫面，加上孫母承認有拿走錢包，並以累犯的相關規定，建請法院依法將重其刑。