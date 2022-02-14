新竹48歲的劉姓科技業老闆，有高血壓高血脂問題，突發右半身與臉部感覺異常，到中醫大新竹附設醫院急診，檢查是右側小腦急性中風，在左側內頸動脈遠端有個約3.7公釐大小的動脈瘤，擔心日後會破裂，接受「血流導向裝置」置放手術，處理治療後順利出院，持續在門診追蹤。

醫學影像科醫師李喬華表示，動脈瘤時常沒有症狀，像一顆隱藏的不定時炸彈存放在腦中，容不容易破裂與動脈瘤的型態與位置有很大關係，一旦破裂死亡率極高，也有高機率併發神經學的後遺症。

李喬華說，目前的動脈瘤栓塞手術屬於微創手術，常見的有傳統使用線圈填塞動脈瘤，新式的則為「血流導向裝置」置放，兩者皆能達到治癒動脈瘤的效果。

一般若是破裂動脈瘤，建議使用線圈填塞的方式治療，能達到立即止血效果，「血流導向裝置」適合未破裂的動脈瘤，置放不需要觸碰動脈瘤本身，風險相對低，手術時間相對短。

「血流導向裝置」癒合程度經統計，3個月後約7成，1年後提升到8成5，5年後高達9成5且無動脈瘤復發跡象。

李喬華指出，有動脈瘤家族史、高血壓、高血脂、高血糖3高、粥狀動脈硬化病人或長期抽菸者都是高危險群，一般抽血檢查或X光並無法早期發現動脈瘤，往往第一次知道的時候就已經破裂。

他建議可以透過健檢提供的高階影像檢查，比鎮如核磁共振或電腦斷層血管攝影，達到早期發現早期治療的目的，治療過的病患也需要定期追縱，預防動脈瘤再度復發。