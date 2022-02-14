第一果菜批發中繼市場將在近期完工，但攤商不滿指出，台北農產公司新規章竟要求承銷人每日至少要有400公斤或1萬元的銷售量，若不同意簽協議書則無法參與攤位抽籤，甚至威脅未達到要把攤位收走；第一果菜市場也在今日成立自救會，要求北農廢除不合理的規定。

萬華第一果菜批發市場攤位分為有使用權的甲、乙、丙種承銷人，及無位置的丁種承銷人，而1974年至今，甲、乙、丙承銷人與北農、北市府其實並未簽約，但前年因疫苗造冊時，北農向北市府提出錯誤的資料，讓市長動怒，質疑北農未善盡管理責任，才引發導火線，要求北農納管，但此舉也苦了攤商。

自救會表示，北農要求達標者才可使用攤位，並以績效汰除原本甲、乙、丙種承銷人，讓丁種承銷人進場，有圖利之嫌；蔬果攤商還說，北農違法讓丁種承銷人（零售商）跳過甲乙丙種批發商直接跟北農交易，因此，我們的生意也一落千丈，甚至導致交易比例失衡，造成物價不穩定，北農又在此時訂業績標準，根本逼攤商走投無路。

水果自救會長劉炎坤說，北農趁著簽位置使用協議書訂定新規，以文字遊戲欺負沒讀書的承銷人，新的管理規章條文將原本甲、乙、丙種承銷人，改為依使用面積大小分為「甲位、乙位、丙位」，直接將甲乙丙承銷人變成丁種承銷人，再分配位置使用，意圖就是讓丁種一般零售商也成為使用人。

劉炎坤表示，原本甲、乙、丙種承銷人在期滿續約時，有優先使用權，但新規章並未說明原本使用甲位，下次抽籤還是使用甲位，這是48年不變的生存工作權，北農卻以一紙就想剝奪權利。

自救會指出，北市府與甲乙丙承銷人為合作關係，而北農只是受北市府委託管理，所有規定應由北市府與甲乙丙承銷人共同協議後，由北農執行管理，北農無權自訂規章。

對此，北農強調，零批位置使用人只要具備承銷人資格，達一定交易量即可繼續使用，不會剝奪現行使用人的權益，而今年1、2月與一市場簽訂的協議書，蔬菜承銷人共551人、水果承銷人共375人，除放棄、死亡者各一名，已全數完成，並無訴求所稱剝奪現有承銷人權益或圖利他人情形。