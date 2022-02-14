過去幾年新冠疫情肆虐全球，引發嚴重晶片荒與供應鏈緊繃等改變半導體產業未來布局的問題，然而近期市場對於成熟製程供應過剩的擔憂浮現，甚至傳出晶圓代工龍頭台積電已化被動為主動，向客戶爭取更為明確下單或擴大長約規模，此舉將衝擊二線晶圓代工廠。

DIGITIMES報導，由於晶片產能過剩危機可能在2023年提前報到，傳出台積電化被動為主動，積極爭取客戶更為明確下單及擴大長約規模，此舉將衝擊龐大的對手群，有晶圓代工業者指出，若2023年供需反轉成真，訂單可能流向台積電，部分二線業者代工報價甚至可能在價格競爭下，不得不降價求單。

不僅如此，由於過去幾年晶圓代工價格全面上漲，使得二線廠的價格競爭優勢消失，龍頭台積電也有望靠著優異的代工品質與龐大產能吸引更多客戶，二線廠的未來的營運壓力隨之增加。

現階段市場難重拾先前高度樂觀的看法，且先前聯電法說會首度釋出2023年恐供過於求的訊息，造成市場恐慌程度上升，即使聯電公布1月營收204.73億，月增0.95%，年增31.83%，連續4個月創下單月營收歷史新高仍無法消弭擔憂。