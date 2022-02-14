新北市長侯友宜今（14日）上午主持中和區錦和運動公園停車場開工動土典禮。（葉書宏攝）

錦和運動公園停車場開工 預計2023年3月完工

新北市長侯友宜今（14日）上午主持中和區錦和運動公園停車場開工動土典禮，預計2023年3月完工，可提供541格汽車位、4格機車位。侯表示，4年任內要蓋30座立體停車場，16座已完工、14座施工中，另外更增加10處的智慧化的停車空間。

錦和運動公園占地約3萬3千平方公尺，鄰近雙和醫院及中和國民運動中心，且附近老舊公寓苦無足夠停車空間，違停狀況嚴重，解決停車問題刻不容緩。侯友宜表示，錦和運動公園地下停車場用智慧化的方式來興建，可提供541格汽車位、4格機車位，提供給運動休閒及附近居民的使用。

侯友宜表示，新北市升格以來，中和區計興建佳和公園和錦和運動公園等2座地下停車場，共投入12億288萬5000元，創造821格汽車位，104格機車位；其中，錦和運動公園停車場將是中和地區規模最大的全智慧化綠色停車場。

交通局長鍾鳴時表示，經爭取中央前瞻補助，計畫將原有的平面停車場闢建為地下停車場，錦和運動公園停車場工程總經費6億6899萬元，前瞻補助2億321萬9000元，市府停管基金支應4億6577萬1000元，規畫興建地下2層、地上1層的全智慧化停車場，預計可提供541格汽車位、4格機車位，並將擴大植樹綠化，預計2023年3月完工，讓民眾不必再因停車位煩惱，成為永續、共享、智慧的綠色停車場。

新北市長侯友宜今（14日）上午主持中和區錦和運動公園停車場開工動土典禮。（葉書宏攝）