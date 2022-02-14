俄烏局勢緊張引發市場巨震，法人分析，目前市場對雙方是否開戰推演二情境，其中若進入戰爭狀態，股市可能進一步下挫，但全球經濟基本面具備支撐，預料景氣復甦步調不致受到衝擊。在避險資金簇擁之下，元大高股息（0056）規模及受益人數同步創高，吸金力道強勁。

受近期行情震盪影響，市場買盤已出現愈跌愈買高股息ETF的趨勢，最具代表性的「國民ETF」元大高股息本波規模加速成長，上週一度創下1186億元新高，自年初低點增加近60億元，上週五0056受益人並連四周成長，創下57.9萬人新高。

法人表示，市場推演俄烏衝擊可能演變為區域戰爭，若雙方不開打是最理想的情境，股市有望快速反彈。

反之，若不幸開戰，行情可能進一步修正，但市場尚未因俄烏衝突下修經濟預測，顯示多數機構仍預期為短期利空，勞動市場及消費需求對景氣的推升力道依舊強勁。

法人建議，因應市場表現短空長多，穩健型投資人提高投資組合防禦力，應適度增持高股息ETF。通常高股息標的在行情震盪時，殖利率護體的誘因會吸引資金進駐，且股價下跌時，高股息ETF殖利率走高，對於追求收益的投資人是更好的切入點。

而針對積極型投資人，則建議關注5G及科技股ETF的布局機會，根據高通展望，今年5G手機出貨預估達7億至7.5億支，市場滲透率上看50％，代表5G將正式成為通訊主流，全球半導體設備製造商、IC設計大廠、晶圓代工龍頭憑藉高技術門檻，，享有高毛利、高獲利表現，預期將是全球科技競賽中最大受惠者。

法人建議，5G ETF優先留意網羅全球5G菁英的元大未來關鍵科技（00876）及元大全球未來通訊（00861）ETF，主要是這兩檔5G ETF都採取全球布局，投資風險廣泛且分散，在震盪行情下能兼顧參與成長及穩健布局的需求。