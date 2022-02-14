雖然國內水泥及預拌混凝土景氣回溫，但，受到大陸水泥市場價格下跌、出貨量萎縮，營運貢獻度減少，國內水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）、信大水泥（1109）1月營收出現衰退；水泥業者預期，3月起，大陸水泥市場景氣才會慢慢回暖，整體營運可望回升。

台泥1月合併營收75.17億元，年衰退7.01％；亞泥1月營收74.2億元，較去年同期減少0.21％；信大水泥1月營收5.66億元，年減23.31％。

法人指出，由於台、亞泥及信大水泥大陸市場的營業占比，約是整體營收的6成上下，大陸營運表現不好，就會拖累整體的營運成長。

台、亞泥指出，春節前一向是大陸水泥市場的淡季，加上當地房建受到調控，對水泥的需求減少，因此1月表現不如以往。

信大水泥大陸市場的營運占整體營收的62％上下，因此，1月營收衰退的幅度更加明顯。

西進水泥廠認為，春節假期過後，基建漸復工，大陸水泥價格、需求可望逐步回溫，到3月中之後，市場秩序將回歸正常。

至於國內水泥、預拌混凝土，台、亞泥指出，半導體產業帶動的廠辦、房地產建案有增溫，去年下半年的旺季效應，會延伸到今年第一季，水泥、預拌混凝土的產業景氣及價量，可望持續回升。