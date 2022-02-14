近來演藝圈相繼傳出大咖藝人離婚的消息，有的甚至撕破臉對簿公堂，讓人不勝唏噓，但也有演藝圈佳偶婚姻幸福、頻在IG頻曬恩愛，如王陽明和蔡詩芸這對夫妻，近日佩戴FRED象徵堅貞愛情的Force 10全系列珠寶公開放閃，宣示兩人堅貞不移的愛情，讓人對婚姻重新燃起了希望。

蔡詩芸佩戴FRED經典Force 10系列和Pain de Sucre系列珠寶。（擷自IG）

王陽明與蔡詩芸結婚六年，育有一女，是演藝圈內的模範夫妻，夫妻倆雖各有自己的事業，但維繫婚姻不遺餘力，才能讓婚姻長久、愛情不滅，就像兩人佩戴今年FRED首度推出Force 10 XL系列手鍊，以Force 10象徵不畏風雨的意寓，詮釋兩人的濃情蜜意。

王陽明佩戴FRED經典Force 10珠寶和Winch系列珠寶。（擷自IG）

FRED的Force 10系列珠寶的設計靈源自品牌創辦人之子Henry Samuel對愛妻的心意，以足以對抗十級強風的帆船繩纜為意象，透過結繩的纏繞和金屬扣環的設計代表堅貞的愛情，就算是面臨十級強風暴雨，也不鬆脫斷裂，是此情不渝的最佳意寓。

王陽明與蔡詩芸佩戴今年FRED首度推出Force 10 XL系列手鍊，融入奢華鑲鑽、金屬繩等重金屬龐克風元素，抗風等級再升高，象徵無懼風浪和對彼此堅毅的愛情，讓愛加乘，更加無畏。

FRED Force 10 XL玫瑰金帆船鍊扣手鍊，32萬2300元。（FRED提供）

FRED Force 10經典帆船鍊扣白金鑲鑽戒指，28萬5100元。（FRED提供）

FRED Force 10 Baguette玫瑰金鑲鑽手環， 380萬7900元。（FRED提供）

FRED Force 10 Winch K金精鋼三環戒指，9萬5900元。（FRED提供）