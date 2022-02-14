近來演藝圈相繼傳出大咖藝人離婚的消息，有的甚至撕破臉對簿公堂，讓人不勝唏噓，但也有演藝圈佳偶婚姻幸福、頻在IG頻曬恩愛，如王陽明和蔡詩芸這對夫妻，近日佩戴FRED象徵堅貞愛情的Force 10全系列珠寶公開放閃，宣示兩人堅貞不移的愛情，讓人對婚姻重新燃起了希望。
王陽明與蔡詩芸結婚六年，育有一女，是演藝圈內的模範夫妻，夫妻倆雖各有自己的事業，但維繫婚姻不遺餘力，才能讓婚姻長久、愛情不滅，就像兩人佩戴今年FRED首度推出Force 10 XL系列手鍊，以Force 10象徵不畏風雨的意寓，詮釋兩人的濃情蜜意。
FRED的Force 10系列珠寶的設計靈源自品牌創辦人之子Henry Samuel對愛妻的心意，以足以對抗十級強風的帆船繩纜為意象，透過結繩的纏繞和金屬扣環的設計代表堅貞的愛情，就算是面臨十級強風暴雨，也不鬆脫斷裂，是此情不渝的最佳意寓。
王陽明與蔡詩芸佩戴今年FRED首度推出Force 10 XL系列手鍊，融入奢華鑲鑽、金屬繩等重金屬龐克風元素，抗風等級再升高，象徵無懼風浪和對彼此堅毅的愛情，讓愛加乘，更加無畏。
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