近來演藝圈相繼傳出大咖藝人離婚的消息，有的甚至撕破臉對簿公堂，讓人不勝唏噓，但也有演藝圈佳偶婚姻幸福、頻在IG頻曬恩愛，如王陽明和蔡詩芸這對夫妻，近日佩戴FRED象徵堅貞愛情的Force 10全系列珠寶公開放閃，宣示兩人堅貞不移的愛情，讓人對婚姻重新燃起了希望。

蔡詩芸佩戴FRED經典Force 10系列和Pain de Sucre系列珠寶。（擷自IG）
蔡詩芸佩戴FRED經典Force 10系列和Pain de Sucre系列珠寶。（擷自IG）

王陽明與蔡詩芸結婚六年，育有一女，是演藝圈內的模範夫妻，夫妻倆雖各有自己的事業，但維繫婚姻不遺餘力，才能讓婚姻長久、愛情不滅，就像兩人佩戴今年FRED首度推出Force 10 XL系列手鍊，以Force 10象徵不畏風雨的意寓，詮釋兩人的濃情蜜意。

王陽明佩戴FRED經典Force 10珠寶和Winch系列珠寶。（擷自IG）
王陽明佩戴FRED經典Force 10珠寶和Winch系列珠寶。（擷自IG）

FRED的Force 10系列珠寶的設計靈源自品牌創辦人之子Henry Samuel對愛妻的心意，以足以對抗十級強風的帆船繩纜為意象，透過結繩的纏繞和金屬扣環的設計代表堅貞的愛情，就算是面臨十級強風暴雨，也不鬆脫斷裂，是此情不渝的最佳意寓。

王陽明與蔡詩芸佩戴今年FRED首度推出Force 10 XL系列手鍊，融入奢華鑲鑽、金屬繩等重金屬龐克風元素，抗風等級再升高，象徵無懼風浪和對彼此堅毅的愛情，讓愛加乘，更加無畏。

FRED Force 10 XL玫瑰金帆船鍊扣手鍊，32萬2300元。（FRED提供）
FRED Force 10 XL玫瑰金帆船鍊扣手鍊，32萬2300元。（FRED提供）
FRED Force 10經典帆船鍊扣白金鑲鑽戒指，28萬5100元。（FRED提供）
FRED Force 10經典帆船鍊扣白金鑲鑽戒指，28萬5100元。（FRED提供）
FRED Force 10 Baguette玫瑰金鑲鑽手環， 380萬7900元。（FRED提供）
FRED Force 10 Baguette玫瑰金鑲鑽手環， 380萬7900元。（FRED提供）
FRED Force 10 Winch K金精鋼三環戒指，9萬5900元。（FRED提供）
FRED Force 10 Winch K金精鋼三環戒指，9萬5900元。（FRED提供）
FRED Force 10經典帆船鍊扣粉紅藍寶石手鍊，23萬5100元。（FRED提供）
FRED Force 10經典帆船鍊扣粉紅藍寶石手鍊，23萬5100元。（FRED提供）
阿婆灣有事！兄弟騎車自撞 兄摔落10米深谷
元宵節別只吃湯圓 命理師授5大開運法 財庫桃花旺整年
#FRED #愛情 #Force #10 #王陽明