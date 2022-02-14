前中職、大聯盟投手凱文瓊斯（Calvin Jones）因癌症去世，他今年58歲，《今日美國》記者14日在推特發布消息。凱文瓊斯在1996-99年加入中華職棒，名為愷文、卡有力、凱力、鍾凱力，他還效力過台灣大聯盟。最知名是他退役後在洛杉磯道奇隊擔任球探，促使道奇在2006年第7順位簽下傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）。

凱文瓊斯是1984年大聯盟1月選秀會（冬季選秀）的狀元投手，他在西雅圖水手隊出賽過兩季（1991-92）。在各隊小聯盟浪跡數年之後前往海外發展，1996年來到中職時報鷹隊，稱為愷文，該季只出賽4場。1997年凱文瓊斯加入台灣大聯盟的台中金剛隊，改名卡有力，擔任牛棚出賽50場。隔年他再回到中華職棒，加入和信鯨，名字也改成鍾凱力。

美媒《Bleacher Report》曾報導柯蕭加盟的經過。當時道奇雇用凱文瓊斯擔任球探，他看中柯蕭的驚人潛力，柯蕭是表現普通的高中投手，選秀會上一般都是優先挑選大學投手。凱文瓊斯說服道奇選擇柯蕭，並且假裝對柯蕭沒興趣，免得被其他球隊發現。

凱文瓊斯不敢直接和柯蕭接觸，只好向鄰居打探柯蕭是怎樣的人，得知柯蕭和母親一起住，母子都是非常友善的人。柯蕭住在德州達拉斯，凱文瓊斯走到當地的Highland Park區，那裡是美國總統小布希（George W. Bush）的住處。凱文瓊斯是一個外地的黑人，清晨出現在總統住處附近，而且人生地不熟，戴著道奇球帽，果然遭到警察盤問。凱文瓊斯出示加州的證件，解釋自己是道奇隊球探才被放行。

柯蕭不認為自己會在首輪被選上，因此被道奇選中的時候他非常訝異，凱文瓊斯對柯蕭說：「我一直很欣賞你，我只是不想驚動其他球隊。」這是足以影響道奇命運的重大決定，柯蕭幫助他們拿下2020年世界大賽冠軍，3次獲得賽揚獎，未來篤定進入名人堂。