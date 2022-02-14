台北市衛生局統計110年違規廣告查緝成果，食品、藥品／醫療器材及化粧品違規廣告共開罰619件、裁罰4595萬元；其中食品占336件，裁罰金額1847萬元（40.2％）最高，化粧品234件、裁罰1474萬元（32.1％）居次，藥品／醫療器材49件、裁罰1274萬元（27.7％）位居第3名。

北市衛生局統計，罰鍰累計前3名的違規產品廣告，罰鍰累計第1名為「優橋貿易股份有限公司」，違規廣告罰鍰91萬元，該公司的「蛋固善敏」食品廣告宣稱，一旦得到變形性膝蓋關節炎的話，記得補充蛋固善敏來一起幫助關節修復與保養吧，與其痛了去推拿不如提早作預防」等詞句，涉及誇張易生誤解。

衛生局說，罰鍰累計第2名為「韓灣國際股份有限公司」，違規廣告罰鍰90萬元，該公司的「Red Dr.韓國客製型足弓支撐機能鞋墊組」產品廣告宣稱：「…拯救現代人漸漸塌陷的足弓骨頭歪斜的困擾…足底筋膜炎，骨骼就會歪斜，只有一邊有足弓塌陷，就可能導致長短腳、高低肩、甚至脊椎側彎…」等詞句，涉及醫療效能宣稱。

另外，罰鍰累計第3名為「勇昌貿易有限公司」，違規廣告累計罰鍰達82萬元，其「德國alkmene歐珂蔓草本橄欖／蘆薈／金盞花保濕潤膚乳液250ml」化粧品廣告宣稱「…增加皮膚膠原…鎮定、改善粉刺祛痘…減少皮膚曬傷後脫皮…增強膠原蛋白被譽為『百靈藥』」等詞句，涉及誇大宣稱，針對以上違規廣告已依法裁罰。

衛生局指出，以違規廣告媒體分類統計分析，網路占489件（79％）最多，其次為電視共89件（14.4％），廣播18件（2.9％）位居第3；進一步分析網站違規廣告，以公司官網網站276件最多、裁罰金額2152萬元，另針對社群媒體進行分類統計，Facebook有59件、裁罰404萬元；Youtube有4件、裁罰70萬元；Instagram為6件、裁罰43萬元。

北市衛生局呼籲，網路購物風險高，消費者應先確認網站有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料揭示，如果僅留行動電話或E-Mail，仍無法確認販售者身分，無法保障購買商品之安全及合法性，請儘量於合法商店購買產品，以保障自身消費安全及權益。

北市衛生局進一步分析，違規食品廣告以宣稱提升免疫力類占第1位，共64件(18.9％)，其次為減肥瘦身類35件(10.4％)及宣稱顧眼睛類34件(10.1％)分居2、3位；違規化粧品廣告以宣稱促進細胞活動或膠原蛋白增生類占第1位，共100件(42.8％)，其次為消炎、消腫類共74件(31.6％)，除斑、防曬類宣稱共24件(10.3％)居第3。

北市衛生局表示，食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，依違反《食品安全衛生管理法》，可處4萬元以上400萬元以下或60萬元以上500萬元以下罰鍰；化粧品廣告涉虛偽誇大或醫療效能，違反《化粧品衛生安全管理法》，可處4萬元以上20萬元以下或60萬元以上500萬元以下罰鍰；此外，非藥品或非醫療器材若宣稱醫療效能，依違反《藥事法》、《醫療器材管理法》，可處60萬元以上2500萬元以下罰鍰。