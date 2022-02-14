跌倒摔傷的原因有很多，但中醫師鄒瑋倫表示，曾遇過一名36歲女子一手拿著拐杖，另一手綁著三角巾來看診，原以為是車禍造成，問了才發現是她患有子宮肌腺症，因為經血出血量太大，40公分的衛生棉也不夠用，導致手掌大的血塊掉出內褲，害她踩到滑倒，摔斷鎖骨、股骨骨折，讓醫師難以置信。

鄒瑋倫在電視節目「健康2.0」上指出，一名女子全身是傷來就醫，原以為是車禍導致，結果患者竟說是月經來滑倒摔傷，讓她十分驚訝。鄒瑋倫說，患者自述罹患子宮肌腺症，每次經期都痛爆必須吃藥止痛，曾經為了治療子宮肌腺症吃西藥停經、打停經針。

患者表示，近日停打停經針，月經來時依舊嚴重經痛、大量出血，連40公分以上的衛生棉都吸不完經血，結果有天手掌大的血塊掉到地上，她踩到慘摔，導致鎖骨斷裂、股骨頭骨折打鋼釘。

鄒瑋倫說，子宮肌腺症可靠中西醫結合調理，由於該女子的發炎指數太高，建議服用「消瘀茶」清瘀、溫暖子宮。使用川芎、三稜及大黃各5公克，用500毫升的水熬煮每天飲用，但經期時要避免。

新光醫院婦產科主治醫師蕭國明曾表示，經血過多最常見的原因是子宮肌瘤及子宮肌腺症，其中子宮肌腺症是子宮內膜異位症的一種，是子宮內膜細胞跑到子宮肌肉層，使子宮收縮變差，導致經血量多，但也可能加劇子宮收縮而引發經痛。一般來說，若單純經血過多，以子宮肌瘤的可能性較高，若伴隨經痛出現，則子宮肌腺症的可能性較大。